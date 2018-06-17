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Бразилия впервые за 40 лет не выиграла стартовый матч на чемпионате мира

Бразилия впервые за 40 лет не выиграла стартовый матч на чемпионате мира
Eurosport

43 мин. назад

Неудачный день для Неймара и остальных.

Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче группы E на чемпионате мира – 1:1. Голами отметились Филиппе Коутиньо и Стивен Цубер.

Бразильцы неизменно побеждали в дебютных матчах на всех чемпионатах мира начиная с 1978 года, но теперь традиция прервалась. На ЧМ-1978 «желто-зеленые» в первой игре поделили очки со Швецией – 1:1.

  • Лучшим игроком матча Бразилия – Швейцария стал Коутиньо.
  • Следующую игру на турнире в России бразильцы проведут 22 июня против Коста-Рики.
  • На ЧМ-1978 Бразилия заняла третье место, чемпионом стала Аргентина.

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