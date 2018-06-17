Бразилия впервые за 40 лет не выиграла стартовый матч на чемпионате мира

Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче группы E на чемпионате мира – 1:1. Голами отметились Филиппе Коутиньо и Стивен Цубер.

Бразильцы неизменно побеждали в дебютных матчах на всех чемпионатах мира начиная с 1978 года, но теперь традиция прервалась. На ЧМ-1978 «желто-зеленые» в первой игре поделили очки со Швецией – 1:1.

Лучшим игроком матча Бразилия – Швейцария стал Коутиньо.

Следующую игру на турнире в России бразильцы проведут 22 июня против Коста-Рики.

На ЧМ-1978 Бразилия заняла третье место, чемпионом стала Аргентина.

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