Главный тренер Панамы: «Если выйдем из группы, выпью две бутылки водки»

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес готов приобщиться к русской традиции, если его команда квалифицируется в плей-офф.

«Бельгия – отличная команда с очень хорошим тренером, но в футболе возможно все. Если мы выйдем из группы, я выпью две бутылки водки в одиночку», – пошутил Гомес.

18 июня Панама сыграет против Бельгии. Начало – в 18:00.

Помимо игры с Бельгией, команда Гомеса проведет на групповом этапе еще 2 матча – против Англии и Туниса.

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