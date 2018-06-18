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Главный тренер Панамы: «Если выйдем из группы, выпью две бутылки водки»

Главный тренер Панамы: «Если выйдем из группы, выпью две бутылки водки»
Eurosport

1 час назад

Мужик!

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес готов приобщиться к русской традиции, если его команда квалифицируется в плей-офф.

«Бельгия – отличная команда с очень хорошим тренером, но в футболе возможно все. Если мы выйдем из группы, я выпью две бутылки водки в одиночку», – пошутил Гомес.

  • 18 июня Панама сыграет против Бельгии. Начало – в 18:00.
  • Помимо игры с Бельгией, команда Гомеса проведет на групповом этапе еще 2 матча – против Англии и Туниса.

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