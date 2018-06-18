Эден Азар и Ромелу Лукаку помнут Панаму, англичане припечатают Тунис. Программа пятого дня ЧМ

Швеция – Южная Корея

Группа F. «Нижний Новгород», начало в 15:00

Судья: Хоэль Агилар (Сальвадор)

Хитрющие корейцы изменили номера на футболках, чтобы запутать шведов – азиаты в курсе, что европейцы тяжело их отличают. Шведам, кажется, все равно – они ни разу не проиграли на групповом этапе за последние три чемпионата мира (+3 =6). Последнее поражение желто-синие потерпели 28 лет назад, когда проиграли со счетом 1:2 Коста-Рике.

ШвецияEurosport

Шведы – фавориты матча. Команда Андерссона оставила вне чемпионата мира Буффона и Италию, а корейцы еле вползли в финальную часть. Азиаты выиграли лишь четыре из 10 отборочных матчей в третьем раунде азиатской квалификации.

Скандинавы ни разу не проиграли корейцам в четырех матчах. В 1948-м шведы закрыли Корею на Олимпиаде со счетом 12:0.

Бельгия – Панама

Группа G. «Фишт», начало в 18:00

Судья: Янни Сиказве (Япония)

Бельгия очень горяча – «красные дьяволы» ни разу не проиграли в последних девяти матчах группового этапа финальной стадии ЧМ (+4 =5) и в шести из семи случаев выходили из группы. Наряду с Англией, Германией и Испанией команда Лукаку преодолела квалификацию на ЧМ-2018 без поражений, а Ромелу положил 13 мячей в последних девяти матчах за сборную.

Дебютанты чемпионата мира из Панамы ведут себя скромно – одна из наиболее возрастных команд чемпионата выиграла всего три матча в квалификации, и этого хватило, чтобы приехать в Россию. Пока бельгийцы устанавливали новый европейский рекорд в отборе ЧМ (43 гола), панамцам хватило и девяти.

Ромелу ЛукакуGetty Images

Бельгийских фанов тревожит лишь одно – травмы не позволят выйти на поле защитникам Вермалену и Компани, но это уже давно не сюрприз. Самому тяжелому игроку чемпионата Роману Торресу (99 кг) все равно будет, с кем потолкаться.

Тунис – Англия

Группа G. «Волгоград Арена», начало в 21:00

Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия)

В Англии нет привычной таблоидной истерии – только очень сдержанные ожидания от выступления сборной, которая выиграла лишь один из последних восьми матчей в финальной стадии ЧМ. Отчасти такая атмосфера обусловлена неопытным тренером Гаретом Саутгейтом – британцы считают его не лучшим выбором, но после увольнения Сэма Эллардайса у федерации не было другого выбора.

Тунис – непростой соперник. Африканцы преодолели квалификацию без поражений и достойно проиграли в этом году Испании в товарищеском матче (0:1). Эта команда умеет закрываться и остро контратаковать.

АнглияGetty Images

Тунис и Англия в последний раз встретились на групповом этапе ЧМ-1998 и тогда британцы победили со счетом 2:0. «Орлы Карфагена» не могут выиграть в финальной стадии чемпионатов мира 11 матчей – с 1978-го, когда потушили Мексику. Тот матч стал первой победой африканской команды на ЧМ.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2018

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