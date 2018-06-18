Getty Images

В аэропорту Мадейры установили улучшенный бюст Криштиану Роналду

В аэропорту Мадейры установили улучшенный бюст Роналду
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Потому что ухудшенный бюст сделать было бы трудно.

Первая неделя ЧМ-2018 выдалась удачной для лидера «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он оформил хет-трик в ворота Испании (3:3), а в аэропорту родной Мадейры, названном в его честь, установили улучшенный бюст футболиста.

Что бы ты не подумал об этой работе, но в сравнении с первым бюстом прогресс налицо.

Автор первого легендарного бюста Эмануэль Сантош, кстати, тоже пытался исправиться.

  • 20 июня Португалия сыграет с Марокко в «Лужниках».
  • Роналду лидирует в таблице бомбардиров ЧМ-2018. Криштиану за один матч забил столько же, сколько за три предыдущих чемпионата мира вместе взятых (3 гола).

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Исторический финиш двух пилотов «Тойоты» на «24 часа Ле-Мана». Алонсо чуть не расплакался

03:20
Популярные видео
Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму
 938 просмотров16 ч
Пыль, дым и искры – жесткий вылет Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»
 742 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться