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В аэропорту Мадейры установили улучшенный бюст Криштиану Роналду
Потому что ухудшенный бюст сделать было бы трудно.
Первая неделя ЧМ-2018 выдалась удачной для лидера «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Он оформил хет-трик в ворота Испании (3:3), а в аэропорту родной Мадейры, названном в его честь, установили улучшенный бюст футболиста.
Что бы ты не подумал об этой работе, но в сравнении с первым бюстом прогресс налицо.
Автор первого легендарного бюста Эмануэль Сантош, кстати, тоже пытался исправиться.
- 20 июня Португалия сыграет с Марокко в «Лужниках».
- Роналду лидирует в таблице бомбардиров ЧМ-2018. Криштиану за один матч забил столько же, сколько за три предыдущих чемпионата мира вместе взятых (3 гола).
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