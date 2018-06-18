В аэропорту Мадейры установили улучшенный бюст Криштиану Роналду

Первая неделя ЧМ-2018 выдалась удачной для лидера «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он оформил хет-трик в ворота Испании (3:3), а в аэропорту родной Мадейры, названном в его честь, установили улучшенный бюст футболиста.

Что бы ты не подумал об этой работе, но в сравнении с первым бюстом прогресс налицо.

Автор первого легендарного бюста Эмануэль Сантош, кстати, тоже пытался исправиться.

20 июня Португалия сыграет с Марокко в «Лужниках».

Роналду лидирует в таблице бомбардиров ЧМ-2018. Криштиану за один матч забил столько же, сколько за три предыдущих чемпионата мира вместе взятых (3 гола).

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