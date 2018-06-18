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ФИФА открыла расследование против Мексики из-за гомофобских выкриков фанатов

ФИФА открыла расследование против Мексики из-за гомофобских выкриков фанатов
Eurosport

2 ч. назад

Вряд ли штраф сейчас кому-то испортит настроение.

ФИФА проведет расследование по поводу поведения мексиканских болельщиков на матче ЧМ-2018 против Германии.

В организацию поступил ряд сообщений и потенциальные улики против мексиканцев. Одно из сообщений передал наблюдатель из анти-дискриминационной группы.

По информации Reuters, мексиканские болельщики выкрикивали оскорбления во время ударов от ворот. Эти выкрики сочли гомофобскими организации, отстаивающие права сексуальных меньшинств.

Мексика несколько раз подвергалась штрафам за гомофобские выкрики во время квалификации ЧМ-2018, а местная футбольная федерация (FMF) просила болельщиков воздержаться от подобных кричалок.

  • Мексика победила чемпиона мира Германию в первом матче на ЧМ-2018 – 1:0.
  • В следующем туре мексиканцы сыграют с Южной Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону).

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