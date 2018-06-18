Eurosport
Безумное развлечение сборной Испании на тренировке. Жерар Пике и тут отличился, сыграв рукой
Главное – не привыкать.
Испанцы весьма разнообразно проводят время на тренировках после ухода Хулена Лопетеги. Упражнение по забрасыванию мяча в тележку особенно пришлось футболистам по душе.
Как видно из ролика, игроки сборной Испании пребывают в отличном настроении перед матчем второго тура. Жерар Пике даже немного сжульничал, подтолкнув мяч рукой, но партнеры его простили.
- За день до старта ЧМ-2018 Лопетеги был уволен из сборной Испании. Команду возглавил Фернандо Йерро.
- В первом туре Испания сыграла вничью с Португалией – 3:3.
- 20 июня «фурия роха» встретится с лидером группы В Ираном. Матч пройдет в Казани.
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