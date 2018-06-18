Eurosport

Безумное развлечение сборной Испании на тренировке. Жерар Пике и тут отличился, сыграв рукой

Безумное развлечение сборной Испании на тренировке. Пике и тут отличился, сыграв рукой
Eurosport

1 час назад

Главное – не привыкать.

Испанцы весьма разнообразно проводят время на тренировках после ухода Хулена Лопетеги. Упражнение по забрасыванию мяча в тележку особенно пришлось футболистам по душе.

Как видно из ролика, игроки сборной Испании пребывают в отличном настроении перед матчем второго тура. Жерар Пике даже немного сжульничал, подтолкнув мяч рукой, но партнеры его простили.

  • За день до старта ЧМ-2018 Лопетеги был уволен из сборной Испании. Команду возглавил Фернандо Йерро.
  • В первом туре Испания сыграла вничью с Португалией – 3:3.
  • 20 июня «фурия роха» встретится с лидером группы В Ираном. Матч пройдет в Казани.

Читай лучшие новости в фейсбуке

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Конта жестко наехала на арбитра из-за явной ошибки в решающий момент финала в Ноттингеме

00:56
Популярные видео
Исторический финиш двух пилотов «Тойоты» на «24 часа Ле-Мана». Алонсо чуть не расплакался
6 046 просмотров18 ч
Мотогонщик после столкновения набросился на врага и нанес сокрушительный удар в голову, но промазал
 842 просмотров30 мин
А еще вам может понравиться