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Мексиканские фанаты таскают по России картонную копию друга, которого жена не пустила на ЧМ

Мексиканские фанаты таскают по России картонную копию друга, которого жена не пустила на ЧМ
Eurosport

2 ч. назад

У двойника жизнь выходит более насыщенной.

Один мексиканский болельщик по имени Хавьер мечтал поехать с шестью друзьями в Россию на ЧМ-2018. Для этого парни даже купили здоровый автобус, на котором запланировали путешествие.

Но за 7 дней до старта турнира Хавьер огорошил товарищей новостью: его остановило непреодолимое препятствие в лице строгой супруги:

«Моя старуха не разрешила. Когда она говорит нет – это значит нет».

Парень все-таки попал в Россию, но в несколько ином виде. Товарищи привезли картонную копию незадачливого мужа, которую протащили по всей Москве.

Картонный болельщик даже ходит в туалет и спит по ночам.

Возможно, историческая победа над чемпионом мира Германией (1:0) заставит Хавьера всерьез призадуматься о дальнейшем совместном проживании с супругой. Тем более, его картонный вариант пользуется большим спросом у сеньорит.

  • Мексиканцы стартовали с победы над Германией (1:0).
  • Картонному Хавьеру предстоит выезд в Ростов-на-Дону, где Мексика 23 июня сыграет с Южной Кореей.

(фото: страница Ingue Su Matrushka в фейсбуке)

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