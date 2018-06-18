Мексиканские фанаты таскают по России картонную копию друга, которого жена не пустила на ЧМ

Один мексиканский болельщик по имени Хавьер мечтал поехать с шестью друзьями в Россию на ЧМ-2018. Для этого парни даже купили здоровый автобус, на котором запланировали путешествие.

Но за 7 дней до старта турнира Хавьер огорошил товарищей новостью: его остановило непреодолимое препятствие в лице строгой супруги:

«Моя старуха не разрешила. Когда она говорит нет – это значит нет».

Парень все-таки попал в Россию, но в несколько ином виде. Товарищи привезли картонную копию незадачливого мужа, которую протащили по всей Москве.

Картонный болельщик даже ходит в туалет и спит по ночам.

Возможно, историческая победа над чемпионом мира Германией (1:0) заставит Хавьера всерьез призадуматься о дальнейшем совместном проживании с супругой. Тем более, его картонный вариант пользуется большим спросом у сеньорит.

Мексиканцы стартовали с победы над Германией (1:0).

Картонному Хавьеру предстоит выезд в Ростов-на-Дону, где Мексика 23 июня сыграет с Южной Кореей.

(фото: страница Ingue Su Matrushka в фейсбуке)

Лучшие спортивные видео на нашем канале на YouTube