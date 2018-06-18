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Тите: «Фол на Миранде был очевидным, но я запретил ему симулировать»

Тите: «Фол на Миранде был очевидным, но я запретил ему симулировать»
Eurosport

1 час назад

Ответный гол швейцарцев нельзя было засчитывать.

После ничейного матча со Швейцарией (1:1) главный тренер Бразилии Тите прокомментировал момент с нарушением на Миранде при ответном голе швейцарцев.

«Нарушение на Миранда было очевидным. Я не ищу оправданий. Можно по-разному интерпретировать момент с пенальти, но в первом эпизоде все очевидно. Нужно быть справедливым.

После матча Миранда спросил меня, не следовало ему упасть в том моменте, чтобы нарушение стало очевиднее. Я сказал ему: «Нет. Это была бы симуляция – я не хочу симуляций в моей команде», – приводит слова Тите Globo Esporte.

  • Второй матч Бразилия проведет в Санкт-Петербурге 22 июня.
  • Соперником пентакампеонов станет Коста-Рика.

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