Тите: «Фол на Миранде был очевидным, но я запретил ему симулировать»

После ничейного матча со Швейцарией (1:1) главный тренер Бразилии Тите прокомментировал момент с нарушением на Миранде при ответном голе швейцарцев.

«Нарушение на Миранда было очевидным. Я не ищу оправданий. Можно по-разному интерпретировать момент с пенальти, но в первом эпизоде все очевидно. Нужно быть справедливым.

После матча Миранда спросил меня, не следовало ему упасть в том моменте, чтобы нарушение стало очевиднее. Я сказал ему: «Нет. Это была бы симуляция – я не хочу симуляций в моей команде», – приводит слова Тите Globo Esporte.

Второй матч Бразилия проведет в Санкт-Петербурге 22 июня.

Соперником пентакампеонов станет Коста-Рика.

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