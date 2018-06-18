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Goal: главный тренер Хорватии отправит Калинича домой из-за отказа выйти на замену в игре с Нигерией
Жестко, но справедливо.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отцепит от состава нападающего «Милана» Николу Калинича.
Как сообщает журналист Goal Ронан Мёрфи, Калинич недоволен положением в команде: в матче против сборной Нигерии (2:0) он отказался выйти на замену, сославшись на проблемы со спиной. Этот поступок повлиял на финальное решение Далича.
- В 14:15 по московскому времени Хорватия проведет пресс-конференцию, где объявит о решении по Калиничу.
- 21 июня хорваты сыграют второй матч на чемпионате мира-2018. Их соперником станет сборная Аргентины.
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