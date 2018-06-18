Фанат подаст иск к производителю пива Budweiser. Во время матча ЧМ сосед стаканом рассек ему губу

Российский журналист Михаил Михайлин намерен подать иск к производителю пива Budweiser из-за инцидента на матче Германия – Мексика.

«Сидели, конечно, с мексиканцами. Песни и все такое. Первый тайм мексиканцы показывали футбол, и мы все дружно за них болели. Гол назревал. Когда он состоялся, мы вскочили, я повернулся к сидевшим сзади мексиканцам и на меня сверху прилетел стакан с пивом Budweiser. Для понимания: дно стакана утяжелено подсвечивающим оборудованием. Видимо, в рекламных целях. Он рассек мне губу. Кровь шла минут 10.

Я снял первичные показания в травмпункте, завтра пройду обследование и обращусь (наверное) с иском к производителю данной продукции. Если, конечно, получу соответствующую юридическую помощь, о которой я уже запросил.

Итак. Пока не началось разбирательство (завтра я узнаю подробности у своих американских адвокатов), нужно запретить разливать Budweiser в травмоопасные стаканы. Немедленно. Сейчас. Болельщик просто вскинул руки вверх и стакан вылетел. И благодаря наличию в нем пива и тяжелого дна он свечой полетел вниз.

Досталось мне. Но рядом со мной в одном ряду мы с женой насчитали четырех детей. До пятилетнего возраста. Budweiser, что было бы, если бы стакан прилетел в голову ребенку? На секундочку: на стадион запрещено приносить закрытые бутылки с водой. А эту бомбу – можно. Запретить. С завтрашнего дня. Максимальный перепост», – написал Михайлин в Facebook.

Матч Германия – Мексика завершился со счетом 1:0 в пользу североамериканской команды.

Следующую игру мексиканцы проведут 23 июня в Ростове-на-Дону против Южной Кореи, немцы сыграют со Швецией.

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