Голый человек рухнул на аргентинских фанатов с шестого этажа и умер в реанимации

Болельщики сборной Аргентины, возвращавшиеся в хостел после матча со сборной Исландии (1:1), попали в неприятную ситуацию.

Как пишет «Московский комсомолец», трое фанатов «альбиселесте» уже были во дворе перед хостелом, когда на них с высоты шестого этажа рухнуло голое тело. От удара аргентинцы упали на землю; моментально подняться на ноги смог только один из них.

В итоге медики госпитализировали троих пострадавших – выпавшего из окна парня и двух южноамериканских болельщиков. Гости чемпионата мира пошли на поправку, а молодой человек скончался в реанимации.

После инцидента полицейские вскрыли дверь квартиры, откуда выпал человек. «В квартире никого не было, вокруг был разбросан мусор – пачки от чипсов, очистки от фисташек, обертки от лапши быстрого приготовления. Каких-либо следов проживания в запущенной двушке стражи порядка не обнаружили, как не обнаружили и чьих-либо документов. Личность погибшего пока не установлена», – сообщил источник.

Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью – 1:1.

Следующую игру аргентинцы проведут 21 июня в Нижнем Новгороде.

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