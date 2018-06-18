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Серхио Рамос показал России, как играть против Мохамеда Салаха. Надо повторить
Никакой пощады.
Три недели назад Серхио Рамос дернул Мо Салаха за руку – тот покорчился, вернулся в игру, а затем разрыдался и ушел. 30 минут на поле, 2 заблокированных удара – вот и весь египетский огонь в финале Лиги чемпионов.
Зато после Киева развернулось грандиозное реалити-шоу с запредельными рейтингами и плечом Салаха в главной роли. О здоровье Мохамеда высказались абсолютно все – от Рамоса («Он мог сыграть на уколах») до ортопеда детской поликлиники в Колпино («Какой еще Салах, где ваш номерок?»).
Журналисты следили за артикуляцией египтянина на открытых тренировках, спортсайты делали трафик на примитивных опросах («Сыграет ли Мо на ЧМ?»), а Уругвай просто порадовался, что драгоценное плечо не зажило до первой игры. Теперь у Суареса с Кавани 3 очка, а у Египта – ключевой матч против России, который надо выигрывать. Поэтому Салах точно выйдет спасать страну – и в этом его трагедия.
Травма плеча противна сразу по двум причинам. Во-первых, Мохамед будет подсознательно бояться стыков и единоборств, лишь бы снова не испытать адскую боль – это адекватная реакция на такое повреждение. Во-вторых, чтобы вызвать рецидив, защитникам не придется акцентированно месить по ногам – достаточно несколько раз грамотно выставить корпус, и тщедушный Салах снова расплачется.
Мохамед СалахGetty Images
России реально повезло, что Мо не вышел против Уругвая. Там он мог размяться, разбегаться, осмелеть и набраться уверенности, а теперь надо экстренно и в одиночку делать результат – фактически, второй раз за месяц.
Здесь как раз и пригодятся самомнение, жесткость и принципиальность Черчесова. Неизвестно, за какие ачивки он так себя любит, но на Салаха гордый русский коуч должен реагировать примерно так: Мохамед – просто техничный игрок, и его надо сдержать. Не икона, не новый Месси, не бедный мальчик, которого так грубо выключили из финала ЛЧ, а угроза, которую необходимо ликвидировать.
Жалеть форварда нельзя – наоборот, нужно вцепиться в него вампиром, выкрутить агрессию на максимум, отправить на его фланг подстраховку и вообще держать возле Салаха цербера с полномочиями на красную карточку.
Мо должен почувствовать себя Сантьяго Муньесом на первой тренировке в «Ньюкасле» – парня из фильма «Гол!» неплохо повозили мордой по грязи, показав, что такое плотный футбол.
Важно понять элементарную вещь: без Салаха Египет – совсем серая сборная, со здоровым и куражным Мохамедом – просто середняк, а с закрытым и побитым лидером – обескураженная африканская командочка, которую легко добить.
Так что выход Салаха в таком состоянии – подарок для России. Тем более, весь хейт уже благородно забрал Серхио Рамос, и на потенциального киллера Мохамеда не обрушится ярость толпы. Ведь никто не обязан сдувать со звезд пылинки лишь потому, что они звезды.
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