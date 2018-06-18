Проектировщики стадиона в Нижнем Новгороде выполнили проход на арену через магазин Castorama

Если вы приедете на футбол в Нижний Новгород, чтобы посмотреть на Лионеля Месси или Харри Кейна, приготовьтесь к проходу на стадион через магазин стройматериалов Castorama.

Первыми впечатлениями от пути до трибун поделились фанаты сборных Швеции и Южной Кореи, а также русские, кто пришел на этот матч.

21 июня в Нижнем сыграют Аргентина и Хорватия, 24 июня – Англия и Панама.

Нижний Новгород – один из одиннадцати российских городов, которые принимают чемпионат мира.

Castorama – одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта.

Угадай город ЧМ по косяку: Нижний Новгород или нет?

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