Китаянка заявила в полицию на аргентинских фанатов после группового секса по обоюдному согласию

Туристка из Китая Ван Нин приехала в Москву на чемпионат мира по футболу, но наиболее сильные впечатления ей доставил не спорт, а групповой секс с гражданами Аргентины.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в столице России Ван Нин познакомилась с двумя другими туристами, которые пригласили ее в отель «Авеню». В номере отеля гражданка Китая занялась с новыми знакомыми групповым сексом и не выказала недовольства. Ей не понравился только тот факт, что один из ее временных партнеров вел видеосъемку происходящего. При выходе из номера она «вежливо попросила удалить запись» и попрощалась.

Но, приехав к себе, девушка сообразила, что ее новые друзья могут ничего не удалить. В итоге она обратилась в московскую полицию с просьбой найти человека, который заснял интим на камеру, и проверить его телефон на предмет наличия видео.

16 июня сборная Аргентины играла матч против сборной Исландии (1:1). Встреча проходила в Москве.

Следующий матч «альбиселесте» – против Хорватии. Победят или опять нет?

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