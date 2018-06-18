Getty Images
99,6% жителей Исландии посмотрели матч сборной против Аргентины
Цифры, потрясающие воображение.
Исландские аналитики, отслеживающие телевизионную активность жителей страны, объявили о фантастических цифрах просмотра матча национальной команды против Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018.
По информации исследователей, лишь 0,4% исландцев предпочли футболу что-то другое, тогда как 99,6% болели за сборную.
- Исландия сенсационно отобрала у Аргентины очки – 1:1.
- В следующем матче скандинавы 22 июня в Волгограде сыграют с Нигерией.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте