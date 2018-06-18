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99,6% жителей Исландии посмотрели матч сборной против Аргентины

99,6% жителей Исландии посмотрели матч сборной против Аргентины
Eurosport

1 час назад

Цифры, потрясающие воображение.

Исландские аналитики, отслеживающие телевизионную активность жителей страны, объявили о фантастических цифрах просмотра матча национальной команды против Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018.

По информации исследователей, лишь 0,4% исландцев предпочли футболу что-то другое, тогда как 99,6% болели за сборную.

  • Исландия сенсационно отобрала у Аргентины очки – 1:1.
  • В следующем матче скандинавы 22 июня в Волгограде сыграют с Нигерией.

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