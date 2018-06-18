Москва, Санкт-Петербург, Саранск и еще 8 городов ЧМ-2018. Гид по России от Eurosport.ru

Саранск

«Если праздник без горячительного не праздник, то надо держать курс на Октябрьский район, где в прослойке между улицами Васенко и Коммунистической есть десяток мест, куда можно завалиться с друзьями».

Искупаться в фонтанах и утолить жажду позой. Что делать Криштиану Роналду в Саранске на ЧМ-2018

Калининград

«Если душа просит русского раздолья, то можно поехать на местную Копакабану. Уикенд в приморских городах плавно перетекает в фестивали и без футбольных фанатов, а с ними праздник придет в жизнь условного Светлогорска или Зеленоградска на каждодневной основе».

Зажечь на местной Копакабане, узнать секрет клопсов. Что делать Де Брёйне в Калининграде на ЧМ-2018

Ростов-на-Дону

«По легенде, на открытии скульптуры в 1972-м буденновцы возмутились, потому что у коня военачальника не было яиц. Открытие перенесли, и к уже готовому памятнику прилепили непропорционально огромное достоинство. Теперь ростовчане, когда встречаются на площади Советов, говорят просто – под яйцами».

Встретиться под яйцами и заточить донских раков. Что делать Неймару в Ростове-на-Дону на ЧМ-2018

Екатеринбург

«Любой футбольный фанат знает легенду уральского футбола – Гену Букина. Монумент автору хет-трика на турнире «Кожаный мяч» расположился на улице Вайнера и ждет селфи с каждым желающим. Кстати, это первый в России памятник герою сериала».

Селфи с Геной Букиным и уральские пельмени. Что делать Полю Погба в Екатеринбурге на ЧМ-2018

Волгоград

«Самый простой и дешевый способ отметить кражу кошелька – коктейль «Ерш». Идете в «Суперман» на Чуйкова. Бутылка водки «Зеленая марка» – одна штука, бутылка пива «Волжанин» – одна штука, пластиковый стакан 0,5 литра – одна штука. Наливаем в него 0,3 пива и 0,2 водки, размешиваем – до свидания».

Влить «Ерша» за 1,5 доллара и подраться. Что делать Роберту Левандовскому в Волгограде на ЧМ-2018

Самара

«Если глушить горечь поражения по старинке, то Жигулевский пивоваренный завод ждет вас для дегустации свежего самарского пива. Пивоварня – старейшая в России и лишь раз останавливала деятельность по причине антиалкогольной кампании в первой половине ХХ века».

Пить «Жигулевское» пиво, есть рыбу прямо из Волги. Что делать Луису Суаресу в Самаре на ЧМ-2018

Казань

«В Татарстане на протяжении всего чемпионата мира можно есть, не переставая, но все равно останется что-то такое, что попробовать не успеешь. Национальная кухня связана с выпечкой, мясом и овощами. Местный фастфуд – эчпочмаки и элеши (пирожки с картошкой, мясом и другим составляющими)».

Жевать эчпочмак, искать сокровища в Кабане. Что делать Давиду де Хеа в Казани на ЧМ-2018

Сочи

«Красивейший сочинский дендрарий – лучшее место для великолепных кадров. Если едете в Сочи с девушкой, то крепко поругаетесь с ней, когда она узнает о непоездке в это собрание флоры. В розарии с 70 видами цветов, которые отличает от других среднестатистический русский мужчина, ваша подружка точно потеряет сознание от красоты (только не снимайте сторис в момент отключки, она убьет вас)».

Закусить шашлыком и проехать по канатной дороге. Что делать Томасу Мюллеру в Сочи на ЧМ-2018

Нижний Новгород

«Поклонники сувениров могут отхватить что-то стильное с символом города – оленем. Но все-таки лучше набить чемодан необычными впечатлениями – от поездки на фуникулере над ночной Волгой, пастафарианской службы или ветхих домов, расписанных граффити-цитатами Аврелия Августина».

Тусоваться с пастафарианцами и нырнуть в Советский Союз. Что делать Лионелю Месси в Нижнем Новгороде

Санкт-Петербург

«В субботу 23 июня победу можно отметить с тем еще размахом: в этот день пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Там, где выпускники, там, конечно, много алкоголя и его адептов, но посмотрите на это мероприятие с точки зрения эстета: по Неве проплывет старый фрегат с красными парусами, мосты будут разведены, а в небе – мощнейший салют, лазерное шоу и белые ночи. Вы ляжете спать вместе с городом – только в 6 утра».

Затусить на Думской, встретить закат на крыше. Что делать Салаху в Санкт-Петербурге на ЧМ-2018

Москва

«Количество баров в районе Тверской и Китай-города превышает количество коренных жителей этих районов. Хотя и в других местах в пределах Садового кольца баров и пабов огромное количество. Крафтовое пиво, необычные коктейли или классические крепкие напитки – если Аль-Сахлави из Саудовской Аравии решит согрешить, то найти алкоголь ему не составит труда».

Фото с водкой и чекин на Красной площади. Что делать Аль-Сахлави в Москве

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