«Стиль Неймара – спагетти аль денте». Кантона высмеял новую прическу бразильца
Это шедевр.
Бывший нападающий сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высмеял новую прическу форварда сборной Бразилии Неймара.
Кантона разместил у себя на голове недоваренные макароны, взял в руки портрет Неймара и выложил фотографию всей этой красоты в инстаграм. «Стиль Неймара – спагетти аль денте», – приписал Кантона к посту.
- В первом туре чемпионата мира бразильцы сгоняли вничью со швейцарцами – 1:1. Лучшим игроком встречи стал Филиппе Коутиньо.
- Во втором туре команда Неймара сыграет с Коста-Рикой. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
Бразилия впервые за 40 лет не выиграла стартовый матч на чемпионате мира
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