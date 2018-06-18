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«Стиль Неймара – спагетти аль денте». Кантона высмеял новую прическу бразильца

«Стиль Неймара – спагетти аль денте». Кантона высмеял новую прическу бразильца
Eurosport

2 ч. назад

Это шедевр.

Бывший нападающий сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высмеял новую прическу форварда сборной Бразилии Неймара.

Кантона разместил у себя на голове недоваренные макароны, взял в руки портрет Неймара и выложил фотографию всей этой красоты в инстаграм. «Стиль Неймара – спагетти аль денте», – приписал Кантона к посту.

  • В первом туре чемпионата мира бразильцы сгоняли вничью со швейцарцами – 1:1. Лучшим игроком встречи стал Филиппе Коутиньо.
  • Во втором туре команда Неймара сыграет с Коста-Рикой. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Бразилия впервые за 40 лет не выиграла стартовый матч на чемпионате мира

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