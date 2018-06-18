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Нет Златана – нет вечеринки. Швеция и Корея зря приехали на ЧМ
Шведы победили в самом унылом матче турнира за счет усилий краснодарцев.
Сонное царство
Если вы смотрели матч Швеция – Южная Корея, то приносим искренние соболезнования. Первый удар в створ состоялся только на 21-й минуте – так долго ждать знаковых событий на поле зрителям ЧМ не приходилось более полувека. Уже тогда стало понятно, что Швеция зря не пустила на ЧМ Голландию, забраковала Италию и к тому же не привезла в Россию Ибрагимовича. Без Златана «тре крунур» не могли забить даже в упор – один только Берг запорол 2-3 момента.
Son Heung-Min of South KoreaGetty Images
Исход матча в Нижнем Новгороде определил краснодарский десант: Классон здорово сыграл в штрафной на протыке, VAR помог разглядеть фол, за который ни один арбитр сходу не назначил бы пенальти, ну а Гранквист ударом с точки принес шведам первую за 60 лет победу в стартовом туре ЧМ.
Счет 1:0 повторил результат другой встречи в группе F, но игра была с другого полюса планеты футбольных впечатлений. В этом квартете стоит болеть за Германию и Мексику.
Цифры матча:
- 402 минуты не могли забить шведы с тех пор, как уступили сборной Чили в марте 2018-го.
- 0 ударов в створ за весь матч нанесла сборная Южной Кореи.
- 50% матчей на ЧМ-2018 заканчиваются со счетом 1:0.