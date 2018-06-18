Getty Images

Расскажи Eurosport.ru о проблемах чемпионата мира-2018

Расскажи Eurosport.ru о проблемах чемпионата мира
Eurosport

1 час назад

Мы принимаем жалобы и предложения.

Таксисты заламывают цены за проезд? Хостелы выставляют ночевать на улицу? С организацией ЧМ что-то пошло не так? Кто-то или что-то угрожает безопасности болельщиков? Или ты знаешь добрую историю, которую должен услышать каждый?

Расскажи об этом Eurosport, и мы опубликуем твою новость. Ты можешь написать нам в сообщения группы «Вконтакте» или по классике отправить письмо на электронную почту info_eurosport@ma-tv.ru.

Если ты просто заметил неудачный указатель по дороге на стадион, провальное урбанистическое решение, огнеопасные канистры в форме футбольных мячей или мощный стрит-арт с портретом Роналду – присылай фото, и мы тоже это опубликуем.

Вместе мы сделаем лучший чемпионат мира в истории еще лучше!

Подписывайся на группу Eurosport.ru в VK – сейчас там только про чемпионат мира

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии

01:20
Популярные видео
Лучшие трюки 16-й недели MLS, которых так не хватило Неймару в матче против Швейцарии
1 741 просмотров7 ч
Конта жестко наехала на арбитра из-за явной ошибки в решающий момент финала в Ноттингеме
3 691 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться