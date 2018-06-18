Жаркий поцелуй двух заводных шведок, раскрасивший тусклый футбол в Нижнем Новгороде
Это любовь, детка.
В Нижнем Новгороде прошел матч чемпионата мира между Швецией и Южной Кореей. Победили скандинавы благодаря голу Андреаса Гранквиста с пенальти.
Одним из ярчайших событий матча стал поцелуй двух шведских девушек, которые приехали на ЧМ поддержать команду Янне Андерссона. ЛГБТ-активисты поставили первую галочку – их идеи потихоньку приживаются в России.
- Следующий матч шведы проведут в Сочи. Их соперником станет сборная Германии.
- Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.
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