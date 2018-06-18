Бельгия прибила Панаму на чемпионате мира благодаря дублю Ромелу Лукаку

Сборная Бельгии выиграла стартовый матч группового этапа чемпионата мира в России, переиграв Панаму – 3:0.

В первом тайме европейцы владели преимуществом, но не реализовали несколько отличных моментов. Счет в матче спустя минуту после перерыва открыл Дрис Мертенс.

Панамцы бросились в атаку, но получили еще два мяча: автором дубля с передач Кевина Де Брёйне (69') и Эдена Азара (75') стал Ромелу Лукаку.

Во втором туре Бельгия сыграет с Тунисом, Панама – с Англией.

Панама – дебютант чемпионата мира.

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