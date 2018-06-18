Getty Images
Бельгия прибила Панаму на чемпионате мира благодаря дублю Ромелу Лукаку
Фаворит отгрузил в ворота соперника три безответных мяча.
Сборная Бельгии выиграла стартовый матч группового этапа чемпионата мира в России, переиграв Панаму – 3:0.
В первом тайме европейцы владели преимуществом, но не реализовали несколько отличных моментов. Счет в матче спустя минуту после перерыва открыл Дрис Мертенс.
Панамцы бросились в атаку, но получили еще два мяча: автором дубля с передач Кевина Де Брёйне (69') и Эдена Азара (75') стал Ромелу Лукаку.
- Во втором туре Бельгия сыграет с Тунисом, Панама – с Англией.
- Панама – дебютант чемпионата мира.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте