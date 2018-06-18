Getty Images

Бельгия прибила Панаму на чемпионате мира благодаря дублю Ромелу Лукаку

Бельгия прибила Панаму благодаря дублю Лукаку
Eurosport

22 мин. назад

Фаворит отгрузил в ворота соперника три безответных мяча.

Сборная Бельгии выиграла стартовый матч группового этапа чемпионата мира в России, переиграв Панаму – 3:0.

В первом тайме европейцы владели преимуществом, но не реализовали несколько отличных моментов. Счет в матче спустя минуту после перерыва открыл Дрис Мертенс.

Панамцы бросились в атаку, но получили еще два мяча: автором дубля с передач Кевина Де Брёйне (69') и Эдена Азара (75') стал Ромелу Лукаку.

  • Во втором туре Бельгия сыграет с Тунисом, Панама – с Англией.
  • Панама – дебютант чемпионата мира.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии

01:20
Популярные видео
Лучшие трюки 16-й недели MLS, которых так не хватило Неймару в матче против Швейцарии
1 718 просмотров7 ч
Конта жестко наехала на арбитра из-за явной ошибки в решающий момент финала в Ноттингеме
3 653 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться