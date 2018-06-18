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Мексиканская бабуля перекрестила всех игроков сборной на плазме – через 2 часа они разбили немцев

Мексиканская бабуля перекрестила всех игроков сборной на плазме – через 2 часа они разбили немцев
Eurosport

1 час назад

Четенько сработала.

Мексика обыграла Германию в первом туре чемпионата мира. Единственный мяч в игре забил Ирвинг Лосано.

Перед игрой бабушка из Мексики встала перед телевизором и усердно перекрестила всех игроков команды Хуана Карлоса Осорио. Обряд возымел действие – «ацтеки» разбили чемпионов мира и стали автором первой сенсации на турнире.

  • 23 июня мексиканцы сыграют с Южной Кореей. Матч пройдет в Ростове-на-Дону.
  • 27 июня в Екатеринбурге пройдет матч Мексика – Швеция.

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