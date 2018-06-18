Мексиканская бабуля перекрестила всех игроков сборной на плазме – через 2 часа они разбили немцев
Четенько сработала.
Мексика обыграла Германию в первом туре чемпионата мира. Единственный мяч в игре забил Ирвинг Лосано.
Перед игрой бабушка из Мексики встала перед телевизором и усердно перекрестила всех игроков команды Хуана Карлоса Осорио. Обряд возымел действие – «ацтеки» разбили чемпионов мира и стали автором первой сенсации на турнире.
- 23 июня мексиканцы сыграют с Южной Кореей. Матч пройдет в Ростове-на-Дону.
- 27 июня в Екатеринбурге пройдет матч Мексика – Швеция.
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