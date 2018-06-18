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Талантливая русская художница вдохновилась игрой Салаха и нарисовала его портрет грудью

Талантливая русская художница вдохновилась игрой Салаха и нарисовала его портрет грудью
Eurosport

1 час назад

Есть видео, где она рисует? Есть.

Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская представила портрет форварда сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Картины Романовская преимущественно пишет грудью, и портрет Салаха не стал исключением.

«Я слежу за футболом и отмечаю в картинах только самых выдающихся футболистов. Игра Салаха впечатляет и вдохновляет, у знаменитого спортсмена отмечаю стиль игры и феноменальные способности», – написала девушка на странице во «ВКонтакте».

  • 19 июня Салах в составе сборной Египта сыграет против России. Матч начнется в 21:00.
  • В сезоне-2017/18 Салах забил за «Ливерпуль» 44 мяча во всех турнирах.

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