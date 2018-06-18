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Mash: в квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии найден труп его друга

Mash: в квартире защитника «Локомотива» Кверквелии найден труп его друга
Eurosport

1 час назадОбновлено Только что

Во всем виноваты наркотики.

В квартире защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии нашли труп болельщика из Грузии.

Как сообщил телеграм-канал Mash, имя погибшего – Ромео Копалиани, его опознали благодаря паспорту болельщика. Предварительная причина смерти друга Кверкелии – передозировка наркотиками.

Копалиани приехал в Москву вместе с другом. По просьбе Кверквелии в аэропорту их встретили представители «Локомотива». Ромео с товарищем планировали посетить матчи ЧМ-2018, но не сложилось – их привезли на квартиру защитника «Локо», а через несколько часов труп Копалиани нашла соседка по лестничной площадке.

«Его друг в неадекватном состоянии собрал вещи и быстро уехал. На месте происшествия нашли шприцы, а на теле погибшего – следы от инъекций», – пишет источник.

  • Кверкелию, который находится на сборах на Кипре, уже оповестили о случившемся.
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