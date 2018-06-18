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Дубль Харри Кейна принес Англии победу над Тунисом

Дубль Кейна принес Англии победу над Тунисом
Eurosport

47 мин. назад

Невероятная развязка.

В первом тайме Англия создала множество моментов, но форвардов «трех львов» подвела реализация.

Кейн забил в пустые ворота после гениального удара Стоунза после углового. Тунис ответил спорным пенальти и точной реализацией от Ферджани Сасси. Стерлинг не забил после прострела в пустые ворота, Лингард перебросил вратаря и попал в штангу, а удары остальных англичан либо заблокировали защитники, либо вытащили два кипера Туниса. До 16-й минуты спасал Муэ Ассан, который травмировал плечо в моменте с голом, а в оставшееся время Фарук Бен Мостфа.

Во втором тайме англичане сбавили обороты и перешли на позиционные атаки. В них британцы были менее успешны и лишь пару раз заставили Фарука Бен Мостфу прыгать по углам. В компенсированное время победу Англии принес гол Харри Кейна.

  • Во втором туре (23 июня) Бельгия в Москве встретится с Тунисом.
  • Англичане сыграют с Панамой в Нижнем Новгороде.

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