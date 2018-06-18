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Арсен Венгер: «Будь я капитаном в команде Неймара, он бы все равно делал, что вздумается»
Француз уколол капризного бразильца.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что среди молодых футболистов нет лидеров от природы.
«Среди молодого поколения игроков нет тех, кого можно назвать капитанами от природы. Я не знаю, почему так произошло. Может быть, потому, что каждый игрок сейчас стал звездой. Возьмите Неймара: он суперзвезда, у него 170 миллионов подписчиков. Даже если бы я был капитаном в команде Неймара, он бы все равно делал все, что захочет», – сказал Венгер.
- В первом туре чемпионата мира Бразилия с Неймаром в составе сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
- Венгер ушел из «Арсенала» по окончании сезона-2017/18 после 22 лет работы.
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