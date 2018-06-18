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The Sun: английский болельщик сломал дверь в поезде, а его друг отобрал пистолет у полицейского

The Sun: английский болельщик сломал дверь в поезде, а его друг отобрал пистолет у полицейского
Eurosport

1 час назад

Культурные люди приехали на чемпионат мира.

Двое английских болельщиков отличились во время переезда из Москвы в Волгоград на поезде. Один разбил окно двери вагона поезда рукой и был госпитализирован.

Второй выхватил у сотрудника полиции пистолет, но его быстро скрутили и арестовали, передает The Sun со ссылкой на Reuters.

Информацию частично подтвердило МВД РФ. Один англичанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, действительно разбил стекло входной двери вагона и получил травму правой руки. Он был доставлен в больницу Ельца, получил медпомощь, но отказался от госпитализации.

Его приятель, тоже пьяный, узнал, что его товарища увезли в больницу, попытался сойти с поезда, проигнорировал предупреждения сотрудников полиции. Для хулигана все закончилось дежурной частью.

В отношении обоих иностранцев возбуждены дела об административных нарушениях. О выхваченном вторым англичанином пистолете ничего не сообщается.

  • В Волгограде сборная Англии встречается с Тунисом.
  • В другом матче группы G Бельгия расправилась с Панамой – 3:0.

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