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The Sun: английский болельщик сломал дверь в поезде, а его друг отобрал пистолет у полицейского
Культурные люди приехали на чемпионат мира.
Двое английских болельщиков отличились во время переезда из Москвы в Волгоград на поезде. Один разбил окно двери вагона поезда рукой и был госпитализирован.
Второй выхватил у сотрудника полиции пистолет, но его быстро скрутили и арестовали, передает The Sun со ссылкой на Reuters.
Информацию частично подтвердило МВД РФ. Один англичанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, действительно разбил стекло входной двери вагона и получил травму правой руки. Он был доставлен в больницу Ельца, получил медпомощь, но отказался от госпитализации.
Его приятель, тоже пьяный, узнал, что его товарища увезли в больницу, попытался сойти с поезда, проигнорировал предупреждения сотрудников полиции. Для хулигана все закончилось дежурной частью.
В отношении обоих иностранцев возбуждены дела об административных нарушениях. О выхваченном вторым англичанином пистолете ничего не сообщается.
- В Волгограде сборная Англии встречается с Тунисом.
- В другом матче группы G Бельгия расправилась с Панамой – 3:0.
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