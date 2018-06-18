Египтяне ждут Мохамеда Салаха, Харри Кейн борется с мошкой. Пятый день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: Москва – Санкт-Петербург

Победила Мексика, а гудела Москва. Скрыться от назойливого «Мехико-Мехико» не получилось даже в подземке. Во всех вагонах пестрели довольные улыбки и огромные сомбреро – с каждой станцией пассажиры зеленели на глазах. В ночном метро не встретился ни один немец – только аргентинцы и колумбийцы, присоединившиеся к празднику латиноамериканцев.

Я ожидал увидеть мексиканцев где угодно, но только не на платформе возле поезда до Санкт-Петербурга. Зеленые на групповом этапе сыграют в Екатеринбурге и Ростове, поэтому рванули в город на Неве просто из любопытства и желания покорить еще одну столицу.

Но больше на перроне все же было парней в красном – египтяне собирались в маленькие, но многочисленные группы. В наше купе тоже ворвались два смуглых парня. Сначала первый трещал на английском, когда зашел второй – перешел на арабский. Их реактивную речь понять было нереально, но если вслушаться, то одно ключевое слово повторялось несколько раз – Салах.

«Шансы 50 на 50. Если мы выиграем, то продолжим борьбу. Если проиграем или сыграем вничью, то точно не выйдем из группы», – оценил шансы своих парень в футболке «Аль-Ахли».

Его соотечественник тоже сомневался в успехе Египта, но не слишком уверен и в сопернике.

«У России очень медленные защитники, наши игроки могут этим воспользоваться. Многое зависит от Салаха – без него у нас другая команда. Без Мо сборная не забила ни одного мяча в трех или четырех последних матчах. Когда Салаха нет, атака мертва», – рассуждал парень, который рванул в Россию в одиночку и уже посетил Екатеринбург.

Позже они посмеялись над 38-летним Сергеем Игнашевичем и вспомнили своего ветерана – 46-летнего Эссама Эль-Хадари. А еще выделили самых опасных в сборной России.

«У России очень опасен №6. Он играл в «Реале» и забил два гола Саудовской Аравии. У него хорошая скорость», – египтяне вспомнили Дениса Черышева и отметили Смолова, но не именем, а просто десятым номером.

Египтяне мечтают остаться в России подольше – денег точно хватит. Но они готовы заказывать билеты домой уже после третьего тура. Букмекеры уверены, что убить их мечту команда Черчесова может уже во вторник.

Локация: Волгоград

158 рублей. Если ты едешь в Волгоград летом, эту сумму ты обязан отложить и потратить в первой же аптеке. Твоя лучшая покупка – ванильное масло, единственное средство, которое помогает от мошки (с ударением на последний слог). Тебе будут впихивать гвоздику, все вариации москитола и прочую бесполезную муть. Не верь и требуй флакон ванильки. Если ты приехал на неделю – требуй три. Плотоядные насекомые выедают куски рук, ушей, лезут в глаза и в рот. Беспринципные твари.

На борьбу с инсектами перед ЧМ брошены миллионы рублей и лучшие умы всех возможных администраций региона. Мутко лично распорядился использовать все средства и пригрозил перенести ЧМ в Краснодар. А потому гадов травили, опрыскивали, предавали публичному порицанию и велели убираться вон. Мошка, как выяснилось, языка силы не признает. Яйца, запрятанные в газонах, на побережье Волги и, похоже, в мозгах чиновников, обильно вылупились в светскую жизнь Волгограда.

Подвыпившие английские болельщики без лишних уговоров отдали тела на съедение насекомым и даже очень просили не отправлять их домой.

Наводнившие Волгоград тунисцы тоже никуда не рвались. Они изящно обхаживали всех женщин в радиусе до трех метров. Предлагали руки, сердца, безграничную преданность и прочие услуги сервиса. Дамы соглашались редко и, помахивая наращенными ресницами, удалялись прочь от гостей, оставляя им лишь запах ванили. Самого дешевого и полезного парфюма в летнем Волгограде.

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