Английский фанат: «Мы увидели Россию и больше не верим британским СМИ»

Болельщики сборной Англии поделились впечатлениями от Волгограда, принявшего матч родоначальников футбола против Туниса.

«Знаю, что здесь была битва за Сталинград, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что название города изменили на Волгоград. А еще мы посетили музей, это был интересный опыт», – сказал один из англичан.

Его товарищ разоблачил британскую пропаганду.

«Верим ли мы тому, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», – приводит слова иностранца «Чемпионат».

Следующие матчи Англия проведет в Нижнем Новгороде (против Панамы 24 июня) и Калининграде (против Бельгии 28 июня).

Двое английских фанатов уже отличились во время переезда из Москвы в Волгоград.

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