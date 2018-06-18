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Английский фанат: «Мы увидели Россию и больше не верим британским СМИ»

Английский фанат: «Мы увидели Россию и больше не верим британским СМИ»
Eurosport

54 мин. назад

Тот, кто не приехал на чемпионат мира, точно будет жалеть.

Болельщики сборной Англии поделились впечатлениями от Волгограда, принявшего матч родоначальников футбола против Туниса.

«Знаю, что здесь была битва за Сталинград, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что название города изменили на Волгоград. А еще мы посетили музей, это был интересный опыт», – сказал один из англичан.

Его товарищ разоблачил британскую пропаганду.

«Верим ли мы тому, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», – приводит слова иностранца «Чемпионат».

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