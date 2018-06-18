Самолет Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов

Футболисты сборной Саудовской Аравии заработали немало седых волос по пути в Ростов, где пройдет матч с Уругваем.

В воздухе у лайнера Airbus A319-100 загорелся двигатель. Пострадавших в происшествии нет.

В конце концов, самолет благополучно приземлился в Ростове. Футболисты Саудовской Аравии уже заселились в отель.

Матч Уругвай – Саудовская Аравия состоится 20 июня.

В первом круге Саудовская Аравия крупно проиграла России (0:5), а Уругвай победил Египет (1:0).

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