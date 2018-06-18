twitter

Самолет Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов

Самолет Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Никто не пострадал.

Футболисты сборной Саудовской Аравии заработали немало седых волос по пути в Ростов, где пройдет матч с Уругваем.

В воздухе у лайнера Airbus A319-100 загорелся двигатель. Пострадавших в происшествии нет.

В конце концов, самолет благополучно приземлился в Ростове. Футболисты Саудовской Аравии уже заселились в отель.

  • Матч Уругвай – Саудовская Аравия состоится 20 июня.
  • В первом круге Саудовская Аравия крупно проиграла России (0:5), а Уругвай победил Египет (1:0).

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии

01:20
Популярные видео
Лучшие трюки 16-й недели MLS, которых так не хватило Неймару в матче против Швейцарии
1 927 просмотров10 ч
Конта жестко наехала на арбитра из-за явной ошибки в решающий момент финала в Ноттингеме
4 237 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться