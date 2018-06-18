Getty Images
Симулировавший травмы в контрольных матчах вратарь Туниса получил настоящую в игре с Англией
Грустная ирония.
Вратарь сборной Туниса Муэ Ассан стал звездой интернета за неделю до старта чемпионата мира. В контрольных матчах с Португалией и Турцией кипер симулировал повреждения после заката солнца, чтобы дать партнерам возможность перекусить, пока ему оказывали помощь – игры пришлись на священный месяц Рамадан.
У судьбы оказалось черное чувство юмора. Уже на 15-й минуте первого матча тунисцев на ЧМ-2018 Ассан получил абсолютно реальную травму. Поле 23-летний вратарь покинул в слезах.
- Тунис проиграл со счетом 1:2.
- Во втором туре Тунис сыграет с Бельгией. Матч пройдет 23 июня на «Открытие Арене».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте