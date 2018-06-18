Симулировавший травмы в контрольных матчах вратарь Туниса получил настоящую в игре с Англией

Вратарь сборной Туниса Муэ Ассан стал звездой интернета за неделю до старта чемпионата мира. В контрольных матчах с Португалией и Турцией кипер симулировал повреждения после заката солнца, чтобы дать партнерам возможность перекусить, пока ему оказывали помощь – игры пришлись на священный месяц Рамадан.

У судьбы оказалось черное чувство юмора. Уже на 15-й минуте первого матча тунисцев на ЧМ-2018 Ассан получил абсолютно реальную травму. Поле 23-летний вратарь покинул в слезах.

Тунис проиграл со счетом 1:2.

Во втором туре Тунис сыграет с Бельгией. Матч пройдет 23 июня на «Открытие Арене».

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