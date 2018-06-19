Четверо иностранных болельщиков задержаны в Москве за кражу

Четверо иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира и подозреваемых в совершении преступлений, находятся в следственном изоляторе N5 в Москве, их условия содержания ничем не отличаются от быта других заключенных, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного управления ФСИН.

«17 июня 2018 года по постановлениям судебных органов в карантинное отделение СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве поступило четверо иностранных граждан, прибывших в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу и задержанных по подозрению в совершении преступлений», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Дождь», речь идет о трех гражданах Мексики и одном иранце. Жителю Мехико Марко Анонио вменяют кражу 8 тысяч долларов.

В тоже время РБК сообщил об аресте в Москве 42-летнего гражданина Перу, который был задержан при попытке украсть три билета на матч Германия – Мексика.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

19 июня Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге.

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