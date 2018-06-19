Eurosport
Россия – Египет: перед матчем второго тура ЧМ-2018. Группа А, «Санкт-Петербург Арена»
Команду Станислава Черчесова устроит даже ничья, и это тревожит.
Перед стартом ЧМ сборную России поливали отходами из всех орудий. Ситуация изменилась после первой же игры – если Черчесов перехитрит Купера, то Россия впервые сыграет в плей-офф ЧМ. Игра на «Санкт-Петербург Арене» может стать исторической, потому что победа над Египтом действительно реальна даже при Салахе.
По идее Россию устроит даже ничья – мало верится, что Египет накидает Саудовской Аравии больше пятеры. Но такой настрой всегда настораживает: матчи, когда достаточно не проиграть, Россия традиционно сливает.
Кто посмотрит матч по ТВ
Дзагоев в своем стиле – получил обидную травму и остался без крупного турнира. Есть шанс, что полузащитник поправится к плей-офф, но туда еще надо попасть. Пока Алан смотрит футбол дома с семьей.
Были небольшие опасения по Жиркову – Юрий получил по голени в первой игре, но все хорошо. Других потерь у России нет, у Египта – аналогично.
Много вопросов было по здоровью Салаха, но надо брать во внимание важность матча. Египет может потерять шансы на плей-офф, поэтому в Мо необходимо вонзить все обезболивающие, что есть у врачей. Фараон не имеет права пропустить битву – не сомневайтесь, он выйдет.
Форма
Первый матч на ЧМ еще раз доказал, что оценивать команды по товарнякам – большая тупость. Россия еле двигалась в играх с Турцией и Австрией, зато порхала над Саудовской Аравией. Пока у Черчесова все под контролем.
Чего не скажешь о Египте – у Купера банально нет плана Б. Команда не забивает без Салаха и не знает, как атаковать, когда кудрявый бог на лавке. Если с Мо что-то случиться, то все закончится бедой.
Кто что сказал
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «В каждой команде есть футболисты, на которых надо обращать особое внимание. У египтян равная команда, но Салах выделяется. Играем не против него одного, но надо учитывать все. У нас есть понимание, как играть против него.
Не стоит сравнивать контрольные матчи с претендентами на победу в чемпионате мира и матч против команды Саудовской Аравии. Дай бог, нам удастся с такими командами, как Аргентина или Бразилия, еще сыграть. Но это будет в четвертьфинале, полуфинале или финале». (Р-Спорт)
Эктор Купер, главный тренер сборной Египта: «Салах – один из лучших игроков мира, он входит в топ-10. Он не только талантлив, но и скромен. Для меня чрезвычайно важно, что он работает на команду. Салах – это не гарантия успеха в матче со сборной России, но это наше оружие в этой игре.
У нас есть идентичность и собственный стиль. Наша команда добилась очень многого. Иногда нам не хватало последнего удара, точности, везения тактического для того, чтобы забить». (Р-Спорт)
Лицом к лицу
- Россия и Египет ранее не встречались.
- До матча с Саудовской Аравией Россия не побеждала на ЧМ 5 матчей кряду.
- Ни один игрок сборной Египта ранее не играл на ЧМ. Даже 46-летний Эссам Эль-Хадари.
- Дзюба и Смолов набрали в РФПЛ 29 очков по системе «гол+пас», Салах – 43 в АПЛ.
- Россия и Египет ни разу не выходили из группы на ЧМ.
- В матче с саудитами Денис Черышев забил столько же, сколько за 24 матча Примеры-2017/18.
Сборная РоссииGetty Images
Люди в черном
Матч рассудит парагваец Энрике Касерес. 44-летний мужчина ранее не обслуживал матчи ЧМ – он работал на Кубке Либертадорес, Кубке Америки и юношеском чемпионате мира.
В центре внимания
Покажет класс
Матч против России – важнейший для Салаха в этом сезоне, важнее даже Лиги чемпионов. Представлять страну на ЧМ спустя 28 лет – величайшая честь, поэтому Мо вывалит на соперника всю злость и мощь. Вдохновенного Салаха не остановить даже автобусом.
Обделается
Чтобы сдержать контратаки быстрого сопернику, нужно внимательно сторожить опорную зону. Если Газинский провалиться, то серьезно подставит медленных Кутепова и Игнашевича. Проверить Юрия на саудитах не получилось – Египет обнажит эту проблему.
Юрий Газинский, Россия – Саудовская Аравия, ЧМ-2018Getty Images
Котировки букмекеров
Команда Черчесова – фаворит букмекеров. Спецы верят, что Россия победит и выйдет в плей-офф. Если видишь подвох, то можешь сорвать денег на чужом горе.
Победа России: 2,085
Ничья: 3,24
Победа Египта: 4,18
Ориентировочные составы
Россия
Египет