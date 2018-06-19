Россия – Египет: перед матчем второго тура ЧМ-2018. Группа А, «Санкт-Петербург Арена»

Перед стартом ЧМ сборную России поливали отходами из всех орудий. Ситуация изменилась после первой же игры – если Черчесов перехитрит Купера, то Россия впервые сыграет в плей-офф ЧМ. Игра на «Санкт-Петербург Арене» может стать исторической, потому что победа над Египтом действительно реальна даже при Салахе.

По идее Россию устроит даже ничья – мало верится, что Египет накидает Саудовской Аравии больше пятеры. Но такой настрой всегда настораживает: матчи, когда достаточно не проиграть, Россия традиционно сливает.

Кто посмотрит матч по ТВ

Дзагоев в своем стиле – получил обидную травму и остался без крупного турнира. Есть шанс, что полузащитник поправится к плей-офф, но туда еще надо попасть. Пока Алан смотрит футбол дома с семьей.

Были небольшие опасения по Жиркову – Юрий получил по голени в первой игре, но все хорошо. Других потерь у России нет, у Египта – аналогично.

Много вопросов было по здоровью Салаха, но надо брать во внимание важность матча. Египет может потерять шансы на плей-офф, поэтому в Мо необходимо вонзить все обезболивающие, что есть у врачей. Фараон не имеет права пропустить битву – не сомневайтесь, он выйдет.

Форма

Первый матч на ЧМ еще раз доказал, что оценивать команды по товарнякам – большая тупость. Россия еле двигалась в играх с Турцией и Австрией, зато порхала над Саудовской Аравией. Пока у Черчесова все под контролем.

Чего не скажешь о Египте – у Купера банально нет плана Б. Команда не забивает без Салаха и не знает, как атаковать, когда кудрявый бог на лавке. Если с Мо что-то случиться, то все закончится бедой.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «В каждой команде есть футболисты, на которых надо обращать особое внимание. У египтян равная команда, но Салах выделяется. Играем не против него одного, но надо учитывать все. У нас есть понимание, как играть против него.

Не стоит сравнивать контрольные матчи с претендентами на победу в чемпионате мира и матч против команды Саудовской Аравии. Дай бог, нам удастся с такими командами, как Аргентина или Бразилия, еще сыграть. Но это будет в четвертьфинале, полуфинале или финале». (Р-Спорт)

Эктор Купер, главный тренер сборной Египта: «Салах – один из лучших игроков мира, он входит в топ-10. Он не только талантлив, но и скромен. Для меня чрезвычайно важно, что он работает на команду. Салах – это не гарантия успеха в матче со сборной России, но это наше оружие в этой игре.

У нас есть идентичность и собственный стиль. Наша команда добилась очень многого. Иногда нам не хватало последнего удара, точности, везения тактического для того, чтобы забить». (Р-Спорт)

Лицом к лицу

Россия и Египет ранее не встречались.

До матча с Саудовской Аравией Россия не побеждала на ЧМ 5 матчей кряду.

Ни один игрок сборной Египта ранее не играл на ЧМ. Даже 46-летний Эссам Эль-Хадари.

Дзюба и Смолов набрали в РФПЛ 29 очков по системе «гол+пас», Салах – 43 в АПЛ.

Россия и Египет ни разу не выходили из группы на ЧМ.

В матче с саудитами Денис Черышев забил столько же, сколько за 24 матча Примеры-2017/18.

Сборная РоссииGetty Images

Люди в черном

Матч рассудит парагваец Энрике Касерес. 44-летний мужчина ранее не обслуживал матчи ЧМ – он работал на Кубке Либертадорес, Кубке Америки и юношеском чемпионате мира.

В центре внимания

Покажет класс

Матч против России – важнейший для Салаха в этом сезоне, важнее даже Лиги чемпионов. Представлять страну на ЧМ спустя 28 лет – величайшая честь, поэтому Мо вывалит на соперника всю злость и мощь. Вдохновенного Салаха не остановить даже автобусом.

Обделается

Чтобы сдержать контратаки быстрого сопернику, нужно внимательно сторожить опорную зону. Если Газинский провалиться, то серьезно подставит медленных Кутепова и Игнашевича. Проверить Юрия на саудитах не получилось – Египет обнажит эту проблему.

Юрий Газинский, Россия – Саудовская Аравия, ЧМ-2018Getty Images

Котировки букмекеров

Команда Черчесова – фаворит букмекеров. Спецы верят, что Россия победит и выйдет в плей-офф. Если видишь подвох, то можешь сорвать денег на чужом горе.

Победа России: 2,085

Ничья: 3,24

Победа Египта: 4,18

Другие ставки на группу А

Ориентировочные составы

Россия

Египет

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