ESPN: мексиканские футболисты вышли на матч против Германии с гриппом

Перед матчем первого тура чемпионата мира между Германией и Мексикой сразу несколько игроков североамериканской сборной заболели гриппом.

Об этом журналисту ESPN Хорхе Рамосу сообщил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио. Несмотря на эпидемию гриппа, его футболисты обыграли чемпионов мира – 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано.

Следующую игру на турнире сборная Мексики проведет 23 июня. Ее соперником станет Южная Корея.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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