Маттеус – об Озиле: «Язык его тела излучает негатив. Он не играет сердцем, без радости и страсти»

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал полузащитника Бундестим Месута Озила.

«Язык его тела излучает негатив. У меня постоянно возникает ощущение, что он не чувствует себя комфортно в футболке сборной Германии, как будто вообще не хочет за нее играть. Он не играет сердцем, без страсти. Я думаю, он уйдет из сборной по окончании чемпионата мира», – сказал Маттеус.

В первом матче на ЧМ в России сборная Германии уступила Мексике – 0:1.

Озил выступает за Бундестим с 2009 года.

«Язык тела идет ему во вред». Почему нельзя критиковать Месута Озила из «Арсенала»

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