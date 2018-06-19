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Маттеус – об Озиле: «Язык его тела излучает негатив. Он не играет сердцем, без радости и страсти»

Маттеус – об Озиле: «Язык его тела излучает негатив. Он не играет сердцем, без радости и страсти»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Стандартное обвинение в адрес Месута.

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал полузащитника Бундестим Месута Озила.

«Язык его тела излучает негатив. У меня постоянно возникает ощущение, что он не чувствует себя комфортно в футболке сборной Германии, как будто вообще не хочет за нее играть. Он не играет сердцем, без страсти. Я думаю, он уйдет из сборной по окончании чемпионата мира», – сказал Маттеус.

  • В первом матче на ЧМ в России сборная Германии уступила Мексике – 0:1.
  • Озил выступает за Бундестим с 2009 года.

«Язык тела идет ему во вред». Почему нельзя критиковать Месута Озила из «Арсенала»

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