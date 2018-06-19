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Швейцарские фанаты по ошибке забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону

Швейцарские фанаты по ошибке забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону
Eurosport

1 час назад

Как тут не запутаться.

Группа болельщиков сборной Швейцарии запуталась в названиях русских городов и вместо Ростова-на-Дону забронировала отель в Ростове Великом.

17 июня команда Владимира Петковича играла против сборной Бразилии, матч проходил на «Ростов Арене». Фанаты швейцарской команды приехали в Ростов-на-Дону и искали на улице Селиванова отель, который они забронировали в Ростове Великом. Не обнаружив нужного здания, швейцарцы обратились в департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Оператор-лингвист объяснил фанатам, что они ошиблись, и помог им с расселением в Ростове-на-Дону.

  • Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью – 1:1.
  • Следующую игру Швейцария на ЧМ проведет в Калининграде с Сербией. Матч пройдет 22 июня.

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