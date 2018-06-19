Патрис Эвра зажигательно станцевал на улице Москвы и словил хмурый взгляд охранника

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра выложил в инстаграм очередное крейзи-видео.

Патрис приехал в Россию на чемпионат мира и старался как мог, чтобы расшевелить прохожих горячими плясками. Кто-то повторил за движениями Эвра, а кто-то – как хмурый охранник чего-то там – просто безразлично на него посмотрел.

«Я думаю, Россия еще не готова к моему счастью и сумасбродствам. Но они начинают улыбаться и танцевать», – написал Эвра под постом.

В сезоне-2017/18 Эвра выступал за «Марсель» и «Вест Хэм».

Эвра нацепил парик, зажигательно станцевал и даже попшикал освежителем воздуха в причинные места.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube