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Кейн – о мошке в Волгограде: «Их было больше, чем мы думали. Они попадали в глаза и залетали в рот»
Повелитель Туниса, но не повелитель мух.
Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал о трудностях, с которыми его команда столкнулась в матче против Туниса (2:1).
«Было очень много мух – больше, чем мы предполагали. Мы использовали защитный спрей перед началом игры и в перерыве. Некоторые мухи попали мне в глаза, некоторые – залетели в рот», – сказал Кейн.
- В игре против сборной Туниса Кейн оформил дубль.
- Следующий матч на чемпионате мира англичане проведут в Нижнем Новгороде против сборной Панамы.
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