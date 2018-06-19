Кейн – о мошке в Волгограде: «Их было больше, чем мы думали. Они попадали в глаза и залетали в рот»

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал о трудностях, с которыми его команда столкнулась в матче против Туниса (2:1).

«Было очень много мух – больше, чем мы предполагали. Мы использовали защитный спрей перед началом игры и в перерыве. Некоторые мухи попали мне в глаза, некоторые – залетели в рот», – сказал Кейн.

В игре против сборной Туниса Кейн оформил дубль.

Следующий матч на чемпионате мира англичане проведут в Нижнем Новгороде против сборной Панамы.

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