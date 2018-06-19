«В меня плевали лишь однажды. Это был Мостовой». Сборной России не хватает борзости легенд

17 апреля 2002 года РФ рубилась с Францией в товарняке. На 70-й минуте (счет 0:0) Лизаразю и Карпин жестко столкнулись, Валерий грубо послал действующего чемпиона мира. Искра вспыхнула, и через секунду Александр Мостовой с Тьерри Анри оттаскивали Валерия от Зидана, который пришел разбираться и едва не отхватил.

«Против великого Зидана, против великого Виейра – как же они там посмели? Для меня это смешно. Это так вознесено, потому что это было против великой Франции. Никакой там великой Франции не было. Такие же футболисты: две руки, две ноги, одна голова», – вспоминал Карпин.

В том же матче Мостовой сам въехал в Зидана сзади – Зизу прокатился на заднице, как пятиклашка. Когда судья свистнул фол, Алекс изобразил такой правдоподный шок, что в «Гоголь-центр» его бы взяли хедлайнером труппы.

Джейми Каррагер тоже запомнил встречу с Александром. «За всю карьеру в меня плевали один раз. В 1998 году во время матча Кубка УЕФА против «Сельты» в меня харкнул Александр Мостовой. Когда это произошло, я был больше шокирован, чем зол. Я просто не мог поверить в то, что случилось», – экс-спартаковец вывел из себя даже человека без нервов. Тот матч «Сельта» выиграла (волевые 3:1), а Мостовой забил первый гол, сравняв счет.

В борзости с Мостовым посоперничает только Аршавин. Покер «Ливеру», гол в домик Ван дер Сару, прыжки на животе Быстрова, «ваши ожидания – ваши проблемы». Даже празднование голов с пальцем у губ дерзкое – заткнитесь. А как еще объяснить нырок в собственной штрафной ради паса головой?

Люди любят Карпина, Мостового и Аршавина несмотря на хамство и наглость. И все трое не в первую очередь, но благодаря непотребному характеру уехали в Европу и добились признания. Удача – она же девочка – любит негодяев.

Игроки нынешней сборной России – самая богатая молодежь в стране, которая ведет себя, будто заключена в лагере. «Мы говно», – сказали они после провала на Евро-2016. Бесполезный каминг-аут выставляли чем-то хорошим – якобы признать проблему, значит наполовину решить ее. Но вопрос не в том, что футболисты плохие и из-за этого проиграли. Твоя первая любовь тоже предпочла какого-то кретина, потому что он наглее, хоть и кретин.

Зато русские футболисты умные. Они прочухали, что признать себя говном, согласиться с претензиями и расплакаться после поражения – самый легкий путь отвязаться от обозленных болельщиков и вызвать жалость. Но в эндокринологии есть такая штука: мозг не отличает реальность от фантазии и выделяет одинаковые гормоны в обоих случаях. Так действует эффект плацебо, и если ты говоришь «Я отстой», мозг тебе верит.

Федор СмоловGetty Images

Смолов перед чемпионатом мира написал замечательную колонку о походах в библиотеку, запахе старых книг, изучении иностранных языков. Федор подростком читал Марио Пьюзо в оригинале, хотя многие взрослые даже не знают, что «Крестный отец» – экранизация. Федя очень стильно выглядит. Но невозможно себе представить, как он сначала посылает Лизаразю, а потом таскает за грудки Зидана и доводит Каррагера. Зато слезы Смолова после поражений мы видели не раз. И в Европу он уже вряд ли уедет.

Но задатки у русских есть. Василий Уткин гасит Артема Дзюбу за длинный язык, но форвард все говорит правильно: «Если Салах будет здоров, тем престижнее будет обыграть Египет». Такие слова, за которые нужно отвечать, – дополнительная мотивация. А мозг верит и выделяет нужные гормоны.

Второй борзый – Илья Кутепов. «Рамос показал, как остановить Салаха», – возмутительную цитату защитника тут же раздали все крупнейшие медиа Испании и Англии, хотя до этого об Илье вряд ли вообще слышали. Главное, чтобы слова не разошлись с делом. И если Салаха нужно всего переломать ради победы, Кутепов должен не думая последовать примеру Рамоса. Потому что подлец Серхио играет грязно и выигрывает трофеи для «Реала», а белый и пушистый Салах только лечится и горюет.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба, Россия – Саудовская АравияGetty Images

И с этой точки зрения Станислав Черчесов – идеальный тренер для России. Это беспрецедентный негодяй. Черчесов выбесил всех – от футболистов и медиа до фанатов и депутатов. Зато он не жует сопли и не оправдывается даже тогда, когда нужно. И поэтому Дзюба есть в сборной, а Денисова нет, ведь Артем нахал и бесстыдник, а Игорь – сыщик моральной правды.

Игрокам сборной России нужны наглость, хамство и наплевательство (буквальное, как в Каррагера) на всех, кроме себя самих. Играть за страну – туфта: вряд ли Фернандес бегает за Русь-матушку. Тот же Зидан всегда считал себя алжирцем, а не французом, а выбор в пользу «трехцветных» был для него полностью меркантильным. И Зизу побеждал. Поэтому сборной России не нужно верить в себя. Достаточно не верить в божественный статус Салаха, Суареса, Кавани и остальных селебрити. Они такие же футболисты: две руки, две ноги, одна голова.

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