Эвра: «Однажды Фердинанд выиграл у Роналду в теннис. Криш тренировался 2 недели, чтобы взять реванш»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра подчеркнул дикую целеустремленность форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Однажды Рио Фердинанд и Криштиану играли в настольный теннис, и Рио победил. Остальные члены команды громко шумели, так что Криш сильно расстроился. Затем он отправил своего кузена купить столик для тенниса. Он тренировался на протяжении двух недель, а затем выиграл у Фердинанда на глазах у всей команды. В этом и есть суть Криштиану.

Вот почему я не удивлен тому, что он хочет взять еще один «Золотой мяч» и хочет выиграть чемпионат мира. Он по-спортивному злой человек», – приводит слова Эвра GiveMeSport.

В первом матче на чемпионате мира-2018 Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Испании (3:3). Марокко тоже пострадает?

Криш выигрывал «Золотой мяч» пять раз: в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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