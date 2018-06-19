Getty Images

Криштиану Роналду в матче против Испании развил максимальную скорость в истории футбола

Роналду в матче против Испании развил максимальную скорость в истории футбола
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Это уже не Криш, это гепард.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду развил скорость 38,6 км/ч в одной из контратак своей команды в матче против Испании (3:3).

По данным немецкого телевидения, исполнив рывок в середине первого тайма, Криш стал самым быстрым игроком в истории футбола. Примечательно, что топовая контра португальцев не завершилась голом – ее запорол Гонсалу Гуэдеш, хотя Роналду отдал ему отличный пас.

  • В матче против Испании Криш оформил хет-трик.
  • Следующую игру на ЧМ португальцы проведут 20 июня. Соперником команды Фернанду Сантуша станет сборная Марокко.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Как России остановить Салаха? Лол, его не остановить». Фанаты – о матче против Египта

01:37
Популярные видео
XI. Яшин, Аршавин и еще 9 парней в сборной России всех времен
4 570 просмотров4 ч
Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии
3 699 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться