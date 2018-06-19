Криштиану Роналду в матче против Испании развил максимальную скорость в истории футбола

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду развил скорость 38,6 км/ч в одной из контратак своей команды в матче против Испании (3:3).

По данным немецкого телевидения, исполнив рывок в середине первого тайма, Криш стал самым быстрым игроком в истории футбола. Примечательно, что топовая контра португальцев не завершилась голом – ее запорол Гонсалу Гуэдеш, хотя Роналду отдал ему отличный пас.

В матче против Испании Криш оформил хет-трик.

Следующую игру на ЧМ португальцы проведут 20 июня. Соперником команды Фернанду Сантуша станет сборная Марокко.

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