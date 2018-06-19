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Life: у певца Малумы в день открытия ЧМ украли драгоценности на 50 млн рублей

Life: у певца Малумы в день открытия ЧМ украли драгоценности на 50 млн рублей
Eurosport

40 мин. назад

Эту поездку мужчина будет вспоминать еще долго.

Колумбийский певец Малума, который приехал в Россию на чемпионат мира по футболу, стал жертвой обходительных воров.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, Малума вышел из номера в отеле 4 Seasons, после чего кто-то пробрался в его апартаменты, вытащил шкатулки, мешочки и коробочки и сбежал. По версии источника, это мог сделать кто-то из ближайшего окружения певца.

В список украденного у Малумы уместилось 39 лотов, в том числе следующие богатства: браслет Cartier из розового золота (46500 долларов), часы с радужным циферблатом (70000 долларов), часы Piguet из серебра и золота (27000 долларов) и др.

  • Кража состоялась 14 июня, в день открытия ЧМ-2018.
  • Настоящее имя Малумы – Хуан Луис Лондоньо. Изначально предполагалось, что он исполнит гимн ЧМ.

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