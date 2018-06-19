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Burger King пообещал 3 млн рублей каждой девушке, которая забеременеет от звезды мирового футбола
Или сразу от нескольких звезд.
Глобальная сеть ресторанов Burger King пообещала 3 млн рублей каждой русской девушке, которая забеременеет от звезды мирового футбола.
Каждая из представительниц прекрасного пола, которая обзаведется ребенком от условного Криштиану Роналду или Пауло Дибалы, получит от Burger King 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов.
«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед», – говорится в сообщении BK.
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