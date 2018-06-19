Burger King пообещал 3 млн рублей каждой девушке, которая забеременеет от звезды мирового футбола

Глобальная сеть ресторанов Burger King пообещала 3 млн рублей каждой русской девушке, которая забеременеет от звезды мирового футбола.

Каждая из представительниц прекрасного пола, которая обзаведется ребенком от условного Криштиану Роналду или Пауло Дибалы, получит от Burger King 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов.

«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед», – говорится в сообщении BK.

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