Игроки сборной Дании арендовали частный самолет для товарища, чтобы он слетал к новорожденной дочери

Игроки сборной Дании по футболу скинулись на поездку на частном самолете для партнера по команде Йонаса Кнудсена, у которого родилась дочь.

Как сообщает Ekstra Bladet, Кнудсен узнал о преждевременных родах жены за два дня до первого матча датчан на чемпионате мира. После победы над Перу (1:0) партнеры по команде презентовали Йонасу необычный сюрприз, и он отправился к жене, чтобы посмотреть на малышку.

25-летний Кнудсен выступает за команду Чемпионшипа «Ипсвич Таун».

За несколько дней до ЧМ лидер датской сборной Кристиан Эриксен тоже стал отцом, у него родился сын.

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