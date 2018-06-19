Федор Смолов и еще 3 парня, которые решат игру с Египтом. За них правда хочется болеть

Денис Черышев

Пивные пузаны, которые смотрят футбол раз в два года, люто восхищались голами Дениса в ворота Аравии. Эмоция была одна – ого, у нас в обойме есть такой топовый страйкер? А откуда он? А где же он раньше был?

На самом деле, все логично и ожидаемо: Черышев – с запасом самый талантливый русский игрок своего поколения. Даже когда он играл за молодежку (5-6 лет назад), чувствовалось, насколько Дэн техничнее, тоньше и хитрее остальных парней, которые не проходили школу «Мадрида».

Проблема в том, что Денису 27 лет, а его карьера толком не стартовала. Формально он побеждал в Лиге чемпионов, набирал дичайшую аудиторию в инстаграме и забивал «Барселоне», а фактически он лечился, восстанавливался и снова ломался.

Денис ЧерышевGetty Images

Было ощущение, что круг так и не разорвется, а потом, лет в 30, Черышев дернет в Россию торговать правильным паспортом и мадридским прошлым. Но вышло иначе – Денис внезапно ожил, пролез в состав на домашний ЧМ, грамотно воспользовался шансом и теперь должен показать скилл против кого-то посильнее Аравии.

Топить за Черышева безумно приятно: он скромный, вежливый и адекватный, хотя жизнь в Испании могла сделать его классическим снобом. Характернейший факт – Денис отвечает вообще на все письма и просьбы об интервью. Никак не представить, что в микст-зоне он пройдет мимо журналистов, как мимо декораций – если что, это фирменный стиль 80% игроков из РФПЛ.

Александр Головин

Уже понятно, что летом Саша переедет в Европу, причем сразу в суперклуб. Лонг-лист претендентов разрастается с каждым днем – сейчас там «Юве», «Барса», «Челси» и будущий клуб Арсена Венгера.

Чтобы насладиться собой, Головину достаточно открыть любое спортивное приложение, пройти по своему тегу и вычитать терабайты приторных комплиментов. Короче говоря, можно запросто рехнуться прямо на ЧМ. «Гинеру нужны деньги, меня точно продадут, я крутой» – логичные мысли, которые ничем не вытравить из черепной коробки. Но есть надежда, что возле Александра находятся взрослые люди, которые намекнут: мальчик, трансфер ты себе уже обеспечил, а статус – еще нет.

Матчи с Египтом и Уругваем нужны Головину, чтобы не приземлиться на скамейку топов, а сразу пробраться в основу. Сейчас за Сашей будут наблюдать с десяти камер, а его статистику снова растиражируют по всем зарубежным твиттерам – в таких условиях адски важно сохранить легкость, с которой Саша деклассировал Аравию.

Если у него получится, можно будет однозначно сказать – да, у нас наконец-то появилась новая звезда. Если нет – придется ждать старта евросезона и надеяться, что Головин обретет стабильность.

Федор Смолов

Федя – классный, эрудированный и обаятельный парень с очень запутанной карьерой. Он попал в Голландию, не оценил своего счастья, потом пробултыхался лучшие годы жизни в «Динамо», воскрес в «Урале» и «Краснодаре», но так и не допрыгнул до элитных чемпионатов.

Федор СмоловGetty Images

Последние два года Смолов в каждом интервью повторяет, что мечтает о Европе, но кроме мутных офферов от «Вест Хэма» и «Севильи» ничего не происходит – известно, что больше всех Федю хотел «Зенит», но почему-то зажал деньги на трансфер.

Первый матч Смолова на ЧМ стал антирекламой, и это лишний повод ядерно притопить за главного русского снайпера в матче с Египтом. Мечты должны сбываться, а Федя должен дать огня, потому что формула «зажечь и уехать» гораздо привлекательнее, чем классический русский сценарий: провалиться, приуныть, остаться дома.

Далер Кузяев

Отличная история от питерского таксиста. Принимает заказ, высвечивается имя – «Далер». Подъезжает к дому, из подъезда выходит Кузяев, вежливо здоровается и садится а авто. Суть в том, что полузащитник «Зенита» выбрал эконом-тариф, по которому пригоняют всякие логаны, поло и Kia Rio. Чисто для сравнения: в приложениях абсолютного большинства питерских игроков по умолчанию установлен либо «комфорт», либо «бизнес». Так что аскетичность и неприхотливость Кузяева однозначно стоит уважать.

Еще одна причина ценить Далера – отношение к образованию: пока другие футболисты РФПЛ покупали корки или вообще забивали на институты, Кузяев сначала прошел через бакалавриат финансового университета в Петербурге, затем окончил магистратуру, а потом подался в аспирантуру. И самое главное – он реально учится там, пусть и с долгами, срывами дедлайнов и другими неминуемыми компромиссами. Видимо, не хочет быть тупым.

На поле Далер тоже эксклюзивен. В России сейчас крайне мало полузащитников с поставленным дальним ударом, и для РФПЛ Кузяев стал кем-то вроде Хаби Алонсо. Его бешеный скример очень хочется увидеть и на ЧМ. Мяч скользкий и непредсказуемый, поэтому надо не бояться и лупить издали: раз ошибается даже Де Хеа, значит, остальным будет еще сложнее.

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