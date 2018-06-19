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Живущий в Эрмитаже кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Египтом

Живущий в Эрмитаже кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Египтом
Eurosport

1 час назад

Игру можно не смотреть.

Кот Ахилл из петербургского Эрмитажа сделал прогноз на матч второго тура чемпионата мира между Россией и Египтом.

Перед Ахиллом поставили 2 миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Кот сразу же подошел к миске с флагом России и съел практически весь корм.

Перед тем, как завершить сеанс предсказания, Ахилл внес небольшую путаницу: съев корм из российской миски, он направился к плошке под египетским флагом. Но организаторы уверены, что кот сделал выбор в пользу команды Станислава Черчесова.

  • Ранее Ахилл предсказал исходы матчей Россия – Саудовская Аравия и Марокко – Иран.
  • Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 21:00.

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