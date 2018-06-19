Eurosport
Защитник сборной Колумбии Карлос Санчес заработал первое удаление на ЧМ
Уже на третьей минуте!
В Саранске начался матч первого тура чемпионата мира между сборными Колумбии и Японии.
Уже на третьей минуты игры защитник колумбийцев Карлос Санчес получил красную карточку от арбитра Дамира Скомины. Санчес рукой заблокировал удар в створ, Скомина применил правило двойного наказания – удалил игрока и назначил пенальти.
Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Боруссии» Синдзи Кагава.
- Помимо Колумбии и Японии, в группе H выступают Сенегал и Польша.
- Удаление Санчеса – второе по скорости в истории ЧМ. Самая быстрая красная карточка – у уругвайца Хосе Батисты (удалился на 56-й секунде матча Шотландия – Уругвай в 1986 году).
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