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Защитник сборной Колумбии Карлос Санчес заработал первое удаление на ЧМ

Защитник сборной Колумбии заработал первое удаление на ЧМ
Eurosport

2 ч. назад

Уже на третьей минуте!

В Саранске начался матч первого тура чемпионата мира между сборными Колумбии и Японии.

Уже на третьей минуты игры защитник колумбийцев Карлос Санчес получил красную карточку от арбитра Дамира Скомины. Санчес рукой заблокировал удар в створ, Скомина применил правило двойного наказания – удалил игрока и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Боруссии» Синдзи Кагава.

  • Помимо Колумбии и Японии, в группе H выступают Сенегал и Польша.
  • Удаление Санчеса – второе по скорости в истории ЧМ. Самая быстрая красная карточка – у уругвайца Хосе Батисты (удалился на 56-й секунде матча Шотландия – Уругвай в 1986 году).

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