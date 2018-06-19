Защитник сборной Колумбии Карлос Санчес заработал первое удаление на ЧМ

В Саранске начался матч первого тура чемпионата мира между сборными Колумбии и Японии.

Уже на третьей минуты игры защитник колумбийцев Карлос Санчес получил красную карточку от арбитра Дамира Скомины. Санчес рукой заблокировал удар в створ, Скомина применил правило двойного наказания – удалил игрока и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Боруссии» Синдзи Кагава.

Помимо Колумбии и Японии, в группе H выступают Сенегал и Польша.

Удаление Санчеса – второе по скорости в истории ЧМ. Самая быстрая красная карточка – у уругвайца Хосе Батисты (удалился на 56-й секунде матча Шотландия – Уругвай в 1986 году).

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