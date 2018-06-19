Eurosport
Роман Абрамович проспонсировал поездку на ЧМ 30 тяжелобольным израильским детям
Респект такому поступку.
Владелец «Челси» Роман Абрамович вложил крупную сумму в проект благотворительной компании «Fulfilling Dreams» («Исполняем мечты»), которая организовала поездку на чемпионат мира для 30 детей с серьезными заболеваниями.
Как сообщает CNN, деньги, собранные во время акции, позволили генеральному директору «Fulfilling Dreams» Гиладу Солтеру обеспечить 68 людям билеты на самолет из Израиля в Россию и покрыть расходы на проживание в отеле и питание. 68 – общее число пассажиров (30 детей и 38 опекунов).
- Абрамович вложил в проект «значительную шестизначную сумму».
- Помимо владельца «Челси», акцию поддержали другие доноры, в том числе Московская еврейская община.
- «Fulfilling Dreams» – израильская организация. Абрамович недавно получил паспорт гражданина Израиля.
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