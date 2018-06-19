Eurosport

Роман Абрамович проспонсировал поездку на ЧМ 30 тяжелобольным израильским детям

Абрамович проспонсировал поездку на ЧМ 30 тяжелобольным израильским детям
Eurosport

23 мин. назад

Респект такому поступку.

Владелец «Челси» Роман Абрамович вложил крупную сумму в проект благотворительной компании «Fulfilling Dreams» («Исполняем мечты»), которая организовала поездку на чемпионат мира для 30 детей с серьезными заболеваниями.

Как сообщает CNN, деньги, собранные во время акции, позволили генеральному директору «Fulfilling Dreams» Гиладу Солтеру обеспечить 68 людям билеты на самолет из Израиля в Россию и покрыть расходы на проживание в отеле и питание. 68 – общее число пассажиров (30 детей и 38 опекунов).

  • Абрамович вложил в проект «значительную шестизначную сумму».
  • Помимо владельца «Челси», акцию поддержали другие доноры, в том числе Московская еврейская община.
  • «Fulfilling Dreams» – израильская организация. Абрамович недавно получил паспорт гражданина Израиля.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Как России остановить Салаха? Лол, его не остановить». Фанаты – о матче против Египта

01:37
Популярные видео
XI. Яшин, Аршавин и еще 9 парней в сборной России всех времен
5 561 просмотров6 ч
Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии
3 771 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться