Япония в большинстве дожала Колумбию в матче чемпионата мира

Колумбия с третьей минуты играла в меньшинстве против Японии и уступила со счетом 1:2.

Карлос Санчес рукой преградил мячу путь в пустые ворота спустя 180 секунд после начала матча, и Синдзи Кагава открыл счет ударом с пенальти.

Колумбийцы отыгрались до перерыва: Фалькао симулировал нарушение и заработал штрафной, а Кинтеро забил с него хитрым ударом под стенкой.

Во втором тайме атаковала только Япония, и Осако на 73-й минуте головой после подачи углового в исполнении Хонды установил окончательный счет.

02:56 было на секундометре, когда Санчес сыграл рукой и был удален. Это вторая самая быстрая красная карточка в истории ЧМ.

Уже 4 гола со штрафных забито на ЧМ-2018. Больше, чем за весь ЧМ-2014.

В 19 последних матчах Колумбии на ЧМ неизменно забиваются голы.

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