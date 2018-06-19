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Япония в большинстве дожала Колумбию в матче чемпионата мира
Южноамериканцев не спасла даже связка Хамес – Фалькао.
Колумбия с третьей минуты играла в меньшинстве против Японии и уступила со счетом 1:2.
Карлос Санчес рукой преградил мячу путь в пустые ворота спустя 180 секунд после начала матча, и Синдзи Кагава открыл счет ударом с пенальти.
Колумбийцы отыгрались до перерыва: Фалькао симулировал нарушение и заработал штрафной, а Кинтеро забил с него хитрым ударом под стенкой.
Во втором тайме атаковала только Япония, и Осако на 73-й минуте головой после подачи углового в исполнении Хонды установил окончательный счет.
- 02:56 было на секундометре, когда Санчес сыграл рукой и был удален. Это вторая самая быстрая красная карточка в истории ЧМ.
- Уже 4 гола со штрафных забито на ЧМ-2018. Больше, чем за весь ЧМ-2014.
- В 19 последних матчах Колумбии на ЧМ неизменно забиваются голы.
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