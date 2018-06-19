Салах сыграет против России, но все зависит от того, какого нападающего выберет Черчесов

Для человека с таким самомнением, как у Черчесова, тренер невероятно здорово подстроил план под слабые места Саудовской Аравии. Если на пресс-конференциях гонор Стаса никуда не делся, то в тактическом плане коуч засунул эго на трибуну с ограниченным обзором, отдал мяч и сыграл на контратаках. Идеально против команды, которая любит контролировать игру, но не имеет для этого ресурсов.

Перед игрой с Египтом в to-do листе Черчесова первым делом вписан вопрос, как остановить Салаха. Стас ушел от прямого ответа, но пообещал, что сделает это. С такой же интонацией тренер отметил, что у Египта есть не только козырь, но и слабые места: остается лишь так же их подсветить, как и пять дней назад в Лужниках.

Главная проблема Египта проявилась против Уругвая: команда ужасно играет на стандартах у своих ворот. Несмотря на то, что оба защитника вытянулись до 196 см, сборная регулярно проигрывает верх. Независимо от того, как пришел навес (после углового или с игры), в штрафной Египта в момент кросса начинается паника.

Артем Дзюба, Денис ЧерышевGetty Images

При Экторе Купере «фараоны» пропустили 25 голов – это очень крутой показатель, поскольку тренер работает с ними уже полтора года. С разницей больше, чем в один мяч, команда впервые проиграла при аргентинце только перед ЧМ – Бельгии в товарняке.

Беда в том, что из этих 25 мячей сразу 16 состоялись после навесов – это 64% от общего числа и просто шокирующая цифра для маленькой команды. Обычно андердоги вытачивают стандарты и верховую борьбу, у Египта все наоборот: слаженно в позиционной защите, но ужасно при подачах с фланга.

Пропущенные мячи при Купере 25 После навесов 16 Другим образом 9

Учитывая этот недостаток, логичным выглядит выход Дзюбы. Артем сильнее Смолова на втором этаже, забил Саудовской Аравии именно после навеса, после другого заброса успешно скинул на Черышева. Поскольку самый результативный игрок при Черчесове – Самедов, вырисовывается даже целая связка. Потенциально хороший сценарий, чтобы пробить египтян.

Дилемма в том, что итоги первого тура позволяют Черчесову сыграть на контратаках. Египет отстает на три очка, едва ли забьет больше пяти Саудовской Аравии – завтра надо побеждать. В такой ситуации разумно отдать им мяч, действовать на контратаках, но тогда качества Дзюбы резко минимизируется. Артем – далеко не самый скоростный парень в этой команде.

Смолов тоже не образцово играет на пространстве (11 потерь против саудоцев явно намекают на это), зато лучше работает в прессинге – именно давлением Россия спровоцировала столько ошибок от соперника в первой игре. Дзюба с его ростом навязать такую же борьбу не сможет.

Выбор Черчесова зависит от общей стратегии. Если Россия сыграет первым номером, команде будет проще доставлять мяч на Дзюбу. Если Россия сыграет от соперника, Египет оставит зоны для контратак и будет просто вынужден разыгрывать мяч – на такую роль лучше подходит Смолов.

Федор СмоловGetty Images

Неопределенность вокруг формы Салаха тоже повлияет на выбор. Если Мо набрал хотя бы базовые кондиции, то прессинг России из первой игры может сыграть снова на пользу – саудовцы сделали только 40 передач на чужой трети поля, если прервать доставку мяча до Салаха, шансы на победу возрастут.

Если же Россия выйдет играть в давление и будет грузить на Дзюбу, Салаху реально получить пространство для контратак. Взаимодействие с партнерами по сборной у Мо налажено не на таком уровне, как в «Ливерпуле», но сейчас он – один из самых сильных игроков в свободных зонах.

Со всеми вводными формула успеха зависит сразу от нескольких факторов – формы Салаха, плана Черчесова на сам матч и выбора страйкера. Пять дней назад Стас блестяще ответил на предстартовые вопросы, перед игрой с главным конкурентом к ним добавился еще один.

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